Así podrás conseguir photocards de Stray Kids en Cinépolis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las y los seguidores de Stray Kids podrán recibir photocards exclusivas al asistir a las funciones de Stray Kids: The DominATE Experience en complejos de Cinépolis, de acuerdo con información difundida por Más Que Cine Latam.
La información fue dada a conocer a través de redes sociales, donde se detalló que los obsequios se entregarán al ingresar a la función, como parte de una dinámica especial por el estreno de esta experiencia cinematográfica dedicada al grupo surcoreano.
Según el material promocional, las funciones en formato IMAX contarán con photocards exclusivas, mientras que quienes asistan a funciones en formato tradicional recibirán un boleto conmemorativo. La entrega de estos artículos estará sujeta a disponibilidad en cada complejo y hasta agotar existencias.
Las entradas para “The DominATE Experience” ya se encuentran disponibles en los canales oficiales de Cinépolis. La proyección llegará a salas de cine a partir del 5 de febrero, ofreciendo a las y los fans una experiencia audiovisual pensada especialmente para disfrutarse en pantalla grande.
Finalmente, se recomendó a las personas interesadas adquirir sus boletos con anticipación, ya que los obsequios forman parte de una cortesía limitada y no están garantizados en todas las funciones.
BCT