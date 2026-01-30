Así podrás conseguir photocards de Stray Kids en Cinépolis

La información fue dada a conocer a través de redes sociales, donde se detalló que los obsequios se entregarán al ingresar a la función, como parte de una dinámica especial por el estreno de esta experiencia cinematográfica dedicada al grupo surcoreano.

Según el material promocional, las funciones en formato IMAX contarán con photocards exclusivas, mientras que quienes asistan a funciones en formato tradicional recibirán un boleto conmemorativo. La entrega de estos artículos estará sujeta a disponibilidad en cada complejo y hasta agotar existencias.