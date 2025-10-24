Así es Twisted Wonderland, el oscuro anime de villanos que llega a Disney+

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo de los villanos clásicos de Disney se transforma con un giro oscuro y anime: Disney Twisted-Wonderland: La serie llega a Disney+ este 29 de octubre de 2025, inspirada en el exitoso videojuego móvil de Aniplex y Yana Toboso, creadora de Black Butler.
Producida por Yumeta Company, Graphinica, Aniplex y Walt Disney Animation Japan, la serie narra la historia de Yuken "Yu", un estudiante de secundaria que despierta súbitamente en Twisted Wonderland, un mundo mágico donde no tiene poderes, pero deberá enfrentarse a criaturas, conflictos entre estudiantes y secretos ocultos para poder regresar a casa.
En este mundo, los Siete Grandes Villanos —inspirados en antagonistas icónicos de Disney— dieron origen a la Universidad Cuervo Nocturno, dividida en siete dormitorios:
Heartslabyul – Reina de Corazones (Alicia en el País de las Maravillas)
Savanaclaw – Scar (El Rey León)
Octavinelle – Úrsula (La Sirenita)
Scarabia – Jafar (Aladdín)
Pomefiore – Reina Malvada (Blancanieves)
Ignihyde – Hades (Hércules)
Diasomnia – Maléfica (La Bella Durmiente)
Con una estética gótica, animación japonesa de alta calidad y una historia que combina fantasía, aventura y drama escolar, la serie busca conquistar a los fans del género JRPG y gacha, así como a los seguidores del anime y del universo Disney.
La versión animada mantiene el estilo visual y narrativo que hicieron del juego un éxito desde su lanzamiento en Japón en 2020 y más tarde en América del Norte en 2022. La historia combina elementos de novela visual, batallas por turnos y minijuegos rítmicos.
El proyecto forma parte de una estrategia de expansión global de contenidos de Disney Japón, que ha encontrado en el anime una vía efectiva para llegar a nuevas audiencias jóvenes en mercados como México y América Latina. Con una base de fans consolidada por el videojuego, Twisted Wonderland tiene altas expectativas en plataformas de streaming, donde la animación japonesa sigue ganando terreno.
BCT