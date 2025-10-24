Así es Twisted Wonderland, el oscuro anime de villanos que llega a Disney+

En este mundo, los Siete Grandes Villanos —inspirados en antagonistas icónicos de Disney— dieron origen a la Universidad Cuervo Nocturno, dividida en siete dormitorios:

Heartslabyul – Reina de Corazones (Alicia en el País de las Maravillas)

Savanaclaw – Scar (El Rey León)

Octavinelle – Úrsula (La Sirenita)

Scarabia – Jafar (Aladdín)

Pomefiore – Reina Malvada (Blancanieves)

Ignihyde – Hades (Hércules)

Diasomnia – Maléfica (La Bella Durmiente)

Con una estética gótica, animación japonesa de alta calidad y una historia que combina fantasía, aventura y drama escolar, la serie busca conquistar a los fans del género JRPG y gacha, así como a los seguidores del anime y del universo Disney.

La versión animada mantiene el estilo visual y narrativo que hicieron del juego un éxito desde su lanzamiento en Japón en 2020 y más tarde en América del Norte en 2022. La historia combina elementos de novela visual, batallas por turnos y minijuegos rítmicos.

El proyecto forma parte de una estrategia de expansión global de contenidos de Disney Japón, que ha encontrado en el anime una vía efectiva para llegar a nuevas audiencias jóvenes en mercados como México y América Latina. Con una base de fans consolidada por el videojuego, Twisted Wonderland tiene altas expectativas en plataformas de streaming, donde la animación japonesa sigue ganando terreno.

