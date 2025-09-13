Arte y memoria: ‘Ofrendas’ conecta a Japón y México a través de la fotografía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las festividades del Día de Muertos en México, la galería SAQ inaugurará la exposición “Ofrendas” el próximo jueves 2 de octubre a las 17:00 horas, en su sede ubicada en Salvador Díaz Mirón 128, colonia Santa María La Ribera, Ciudad de México.
La muestra coincide con las festividades del Día de Muertos en México, tradición que guarda paralelismos con el Obon japonés, en el que se cree que los espíritus de los ancestros regresan para reencontrarse con sus familias.
A través de imágenes poderosas y evocadoras, los artistas ofrecen un testimonio íntimo de amor, duelo, celebración y memoria. Símbolos como grullas en vuelo, llamas parpadeantes o el silencio de un bosque evocan la fragilidad de la vida y la belleza que se encuentra en su impermanencia.
Algunas obras se inspiran directamente en los rituales del Obon, mientras que otras capturan la relación espiritual con la naturaleza durante los momentos de oración. En todas, subyace la reflexión de que recordar a quienes partieron los mantiene vivos en la memoria colectiva.
La exposición busca tender puentes entre culturas y tradiciones, recordando que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino parte de ella. Con estas ofrendas visuales, Samurai Foto propone que el amor nunca desaparece: se transforma, perdura y sigue moldeando nuestras vidas.
“Ofrendas” permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre de 2025 en la Galería SAQ.
BCT