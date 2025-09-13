Arte y memoria: ‘Ofrendas’ conecta a Japón y México a través de la fotografía

La muestra coincide con las festividades del Día de Muertos en México, tradición que guarda paralelismos con el Obon japonés, en el que se cree que los espíritus de los ancestros regresan para reencontrarse con sus familias.

A través de imágenes poderosas y evocadoras, los artistas ofrecen un testimonio íntimo de amor, duelo, celebración y memoria. Símbolos como grullas en vuelo, llamas parpadeantes o el silencio de un bosque evocan la fragilidad de la vida y la belleza que se encuentra en su impermanencia.