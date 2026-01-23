ARMYs, fans de BTS, reportan problemas para acceder a fila virtual de boletos en México

Morelia, Michoacán.- El ARMY mexicano se encuentra con dificultades para acceder a la fila virtual en Ticketmaster para comprar boletos para los esperados conciertos de BTS en México en 2026.
A pesar de haberse registrado en la plataforma Weverse y contar con su ARMY Membership, muchos fans están reportando que no pueden ingresar a la fila virtual, y en algunos casos, ni siquiera se reconoce su registro, pese a usar el mismo correo.
Este problema ocurre justo en la preventa exclusiva de este viernes 23 de enero, tras ser reprogramada por la promotora Ocesa.
Las fechas de los conciertos en el Estadio GNP, programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, han causado gran expectación, y los fans esperaban acceder a la fila virtual de manera ordenada. Sin embargo, los reportes de fallos técnicos han comenzado a surgir en las redes sociales este día de venta.
La preventa se llevará a cabo en dos horarios distintos: a las 9:00 AM para los conciertos del 7 y 9 de mayo, y a las 12:00 PM para el concierto del 10 de mayo. Los fans que intenten acceder a la venta deberán esperar en una de las tres filas virtuales disponibles para cada fecha, pero los problemas técnicos parecen estar dificultando este proceso.
En las redes sociales, el descontento es generalizado, y muchos se preguntan, a manera de broma, si los errores en el sistema son parte de una estrategia que podría afectar el acceso a los boletos para el fan más dedicado.
