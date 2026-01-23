ARMYs, fans de BTS, reportan problemas para acceder a fila virtual de boletos en México

Morelia, Michoacán.- El ARMY mexicano se encuentra con dificultades para acceder a la fila virtual en Ticketmaster para comprar boletos para los esperados conciertos de BTS en México en 2026.

A pesar de haberse registrado en la plataforma Weverse y contar con su ARMY Membership, muchos fans están reportando que no pueden ingresar a la fila virtual, y en algunos casos, ni siquiera se reconoce su registro, pese a usar el mismo correo.

Este problema ocurre justo en la preventa exclusiva de este viernes 23 de enero, tras ser reprogramada por la promotora Ocesa.

Las fechas de los conciertos en el Estadio GNP, programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, han causado gran expectación, y los fans esperaban acceder a la fila virtual de manera ordenada. Sin embargo, los reportes de fallos técnicos han comenzado a surgir en las redes sociales este día de venta.