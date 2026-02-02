ARMY, prepárense: BTS regresa con show en vivo y documental en Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esperado regreso de BTS ya es una realidad y llegará a millones de seguidores a través de Netflix, que anunció dos producciones exclusivas que marcarán el comeback del grupo surcoreano durante el mes de marzo.

El primer evento será “BTS: El comeback en vivo | Arirang”, una presentación que se transmitirá en vivo a nivel mundial el 21 de marzo a las 5:00 horas (tiempo del centro de México). El concierto se realizará desde la emblemática Plaza Gwanghwamun, en Seúl, un espacio histórico que servirá de escenario para el regreso del grupo a los escenarios.

Posteriormente, el 27 de marzo, la plataforma estrenará el documental “BTS: El regreso”, una producción que mostrará de manera íntima el proceso de creación de su nuevo álbum titulado Arirang. El material permitirá a los fans conocer de cerca la evolución musical del grupo, así como el trabajo creativo detrás de su nueva etapa artística.