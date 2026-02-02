ARMY, prepárense: BTS regresa con show en vivo y documental en Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esperado regreso de BTS ya es una realidad y llegará a millones de seguidores a través de Netflix, que anunció dos producciones exclusivas que marcarán el comeback del grupo surcoreano durante el mes de marzo.
El primer evento será “BTS: El comeback en vivo | Arirang”, una presentación que se transmitirá en vivo a nivel mundial el 21 de marzo a las 5:00 horas (tiempo del centro de México). El concierto se realizará desde la emblemática Plaza Gwanghwamun, en Seúl, un espacio histórico que servirá de escenario para el regreso del grupo a los escenarios.
Posteriormente, el 27 de marzo, la plataforma estrenará el documental “BTS: El regreso”, una producción que mostrará de manera íntima el proceso de creación de su nuevo álbum titulado Arirang. El material permitirá a los fans conocer de cerca la evolución musical del grupo, así como el trabajo creativo detrás de su nueva etapa artística.
Netflix informó que ambas producciones serán exclusivas de la plataforma y formarán parte de su apuesta por contenidos musicales de alcance global, reforzando su colaboración con artistas internacionales de gran impacto.
El anuncio ha generado una fuerte expectativa entre la comunidad ARMY, ya que se trata del comeback más esperado del grupo en los últimos años, combinando un evento en vivo y un documental que promete revelar aspectos inéditos de BTS.
BCT