ARMY, este disco es para ustedes: BTS regresa con 14 canciones sinceras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El regreso más esperado en el mundo del K-Pop ya es una realidad. La agrupación BTS confirmó que lanzará su quinto álbum grupal el próximo 20 de marzo de 2026, junto a una gira mundial, luego de haber cumplido con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El nuevo disco estará compuesto por 14 canciones, en las que los siete integrantes participaron activamente, desde la composición hasta la producción, con el objetivo de reflejar sus ideas personales, emociones y evolución artística.

Además, se anunció que la preventa del álbum comenzará el 16 de enero, y que el 14 de enero a las 12:00 am (hora coreana) se revelarán las fechas y sedes de la esperada gira mundial.

“Este álbum tiene un significado especial porque es el lanzamiento de un álbum grupal después de tres años y nueve meses. Muestra la dirección que seguirán los siete miembros a partir de ahora”, compartió BIGHIT MUSIC.