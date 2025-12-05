¡ARMY, atentos! Ya puedes apartar tus boletos para ver a Jin de BTS en cines de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La preventa de boletos para la película “RUN SEOKJIN EP. TOUR: The Movie” ya se encuentra activa en complejos cinematográficos de Morelia, con función programada para el 27 y 28 de diciembre.
De acuerdo con la cartelera en línea, la película estará disponible en Cinépolis Escala La Huerta y Cinépolis Escala Morelia, con una función subtitulada en ambos casos a las 12:00 del mediodía.
El largometraje recopila los momentos más destacados de la primera gira mundial como solista de Jin, integrante del grupo BTS, con presentaciones en ciudades de Asia, América y Europa. El proyecto también incluye temas de sus dos álbumes como solista, así como un segmento dedicado a canciones del grupo.
El tour, titulado “RUN SEOKJIN”, ha sido adaptado a la gran pantalla como una experiencia inmersiva en algunos formatos disponibles internacionalmente, como 4DX y SCREENX, aunque en Morelia las funciones están listadas únicamente como convencionales.
BCT