¡ARMY, atentos! Ya puedes apartar tus boletos para ver a Jin de BTS en cines de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La preventa de boletos para la película “RUN SEOKJIN EP. TOUR: The Movie” ya se encuentra activa en complejos cinematográficos de Morelia, con función programada para el 27 y 28 de diciembre.

De acuerdo con la cartelera en línea, la película estará disponible en Cinépolis Escala La Huerta y Cinépolis Escala Morelia, con una función subtitulada en ambos casos a las 12:00 del mediodía.