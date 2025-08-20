¡ARMY, atentos! TinyTAN de BTS llega a McDonald’s México; ¿cuándo?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 3 de septiembre, los fans de BTS en México podrán disfrutar de la nueva colección de figuras TinyTAN en los menús infantiles de McDonald’s, como parte de una colaboración global que llegará a más de 60 países al mismo tiempo.

La información fue confirmada por la cadena de comida rápida, que destacó que se trata de la tercera colaboración con el grupo surcoreano.

En esta edición especial, los clientes podrán obtener un juguete coleccionable inspirado en los personajes TinyTAN, versiones animadas de los siete integrantes de BTS: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Estos personajes fueron creados por BigHit Entertainment (hoy HYBE Corporation) y se han vuelto un fenómeno entre los seguidores del K-pop, gracias a su estilo caricaturizado y tierno que representa la personalidad de cada miembro de la banda.