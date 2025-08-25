Anime "There was a Cute Girl in the Hero’s Party" se estrenará en 2026 por Crunchyroll

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El anime There was a Cute Girl in the Hero’s Party, so I Tried Confessing to Her estrenará en 2026 y la plataforma de streaming Crunchyroll confirmó que transmitirá la serie en cuanto llegue a Japón, lo que asegura que los fans de la animación japonesa podrán disfrutarla casi al mismo tiempo de su emisión original.
La producción está basada en la obra de Suisei & Kairi y estará a cargo del estudio Gekkou, que ha ganado popularidad por llevar a la pantalla propuestas de corte juvenil con elementos de fantasía.
La historia promete conquistar al público con una mezcla de comedia romántica y aventuras en un universo fantástico lleno de héroes, pero con un toque distinto: la confesión amorosa como centro de la trama.
Como parte del anuncio oficial también se presentó un nuevo video promocional, en el que se reveló parte del elenco que dará vida a los protagonistas.
La reconocida actriz de voz Kana Hanazawa interpretará a Cecilia Aquarain, mientras que el actor Kouhei Amasaki prestará su voz a Youki, personajes que conducirán la historia de esta singular comedia.
El título original en japonés es Yuusha Party ni Kawaii Ko ga Ita node, Kokuhaku shitemita, y se suma a la lista de estrenos que Crunchyroll prepara para los próximos años, reforzando su catálogo de animes exclusivos. Con esta producción, la plataforma apunta a captar tanto al público que sigue las historias de aventuras como a los espectadores que buscan una narrativa romántica y ligera.
La confirmación del estreno ha despertado gran expectativa en las comunidades de anime, pues se trata de una adaptación que combina la emoción de un mundo heroico con la cotidianidad de los sentimientos, lo que podría convertirla en una de las series más comentadas de 2026.
RYE