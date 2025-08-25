Anime "There was a Cute Girl in the Hero’s Party" se estrenará en 2026 por Crunchyroll

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El anime There was a Cute Girl in the Hero’s Party, so I Tried Confessing to Her estrenará en 2026 y la plataforma de streaming Crunchyroll confirmó que transmitirá la serie en cuanto llegue a Japón, lo que asegura que los fans de la animación japonesa podrán disfrutarla casi al mismo tiempo de su emisión original.

La producción está basada en la obra de Suisei & Kairi y estará a cargo del estudio Gekkou, que ha ganado popularidad por llevar a la pantalla propuestas de corte juvenil con elementos de fantasía.

La historia promete conquistar al público con una mezcla de comedia romántica y aventuras en un universo fantástico lleno de héroes, pero con un toque distinto: la confesión amorosa como centro de la trama.

Como parte del anuncio oficial también se presentó un nuevo video promocional, en el que se reveló parte del elenco que dará vida a los protagonistas.

La reconocida actriz de voz Kana Hanazawa interpretará a Cecilia Aquarain, mientras que el actor Kouhei Amasaki prestará su voz a Youki, personajes que conducirán la historia de esta singular comedia.