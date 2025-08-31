Anime Onegai libera programación gratuita del 1 al 7 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma Anime Onegai compartió su cartelera semanal gratuita correspondiente al periodo del 1 al 7 de septiembre, disponible a través de su canal en línea Onegai 24/7.

La programación incluye tanto clásicos como estrenos recientes. Entre los títulos destacados de esta semana se encuentran Monster, Strawberry Panic, Hajime no Ippo (temporada 1), Beyblade X, Umamusume: Cinderella Gray, Your Forma, Ririsa, una chica en 2.5D, Full Moon: Buscando la Luna Llena, Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube y Ouran High School Host Club.

De lunes a domingo, el canal organiza sus bloques en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, con secciones como Onegai Nocturno, Canal Anime Onegai y Onegai Estelar, cada uno con propuestas específicas para diferentes públicos.

El domingo se realizará un maratón especial de Full Moon: Buscando la Luna Llena, seguido del estreno de M!ru: Paths to my Future y el esperado bloque estelar con Tougen Anki y Umamusume: Cinderella Gray.

La programación puede disfrutarse sin costo a través de la página oficial de Anime Onegai, lo que convierte a este canal en una opción atractiva para los amantes del anime que buscan contenido constante durante toda la semana.