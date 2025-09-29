Anime Onegai cierra y no hay vuelta atrás

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un correo enviado a sus usuarios, la empresa Anime Onegai anunció que dejará de operar de manera permanente y definitiva a partir del 31 de octubre de 2025, debido a causas de fuerza mayor.

Aunque la compañía no detalló los motivos del cierre, sí fue clara al señalar que la decisión es irrevocable y que no existen planes para reactivar el negocio. En el comunicado se informó que, a partir del 30 de octubre de 2025, el sitio web www.animeonegai.com dejará de estar disponible y ya no se realizarán nuevas transacciones ni suscripciones.

Respecto a los datos personales, la plataforma aseguró que continuarán siendo tratados bajo su política de privacidad y conforme a la legislación aplicable, y posteriormente serán eliminados de manera definitiva de sus bases de datos.

Anime Onegai llegó a México y Latinoamérica en 2020, con la propuesta de ser un servicio de streaming dedicado exclusivamente al anime en español, ofreciendo doblajes originales y un catálogo en constante crecimiento. Con su cierre, se despide una de las pocas plataformas que apostó directamente por el público hispanohablante amante de la animación japonesa.

Los usuarios que tengan dudas o trámites relacionados con el proceso podrán comunicarse al correo soporte@animeonegai.com, según detalló la empresa.