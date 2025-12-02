Anime "Ikoku Nikki" se estrenará en enero de 2026 con una historia conmovedora

Con un enfoque maduro y emocional, la historia retrata la convivencia entre Makio, una escritora solitaria, y Asa, su sobrina adolescente que queda huérfana.

La narrativa aborda temas como el duelo, la introspección y la reconstrucción afectiva entre generaciones, lo que ha llevado a esta obra a ser reconocida dentro de la crítica especializada.

El reciente tráiler promocional presenta el tema de apertura "Sonare", interpretado por TOMOO, y el cierre musical titulado "Kotozute", a cargo del dúo Bialystocks.

En las imágenes clave se observa a las protagonistas de pie en un paisaje desértico, una metáfora visual de la soledad que permea la historia.

El elenco de voces incluye nombres de peso en la industria del anime. Miyuki Sawashiro, conocida por sus papeles en Durarara!! y Hunter x Hunter, dará vida a Makio Kodai. Junto a ella estarán Fuko Mori como Asa, Sayaka Ohara como la madre fallecida de Asa, Junichi Suwabe, Sumire Morohoshi, Eriko Matsui y Takashi Kondo, todos con reconocida trayectoria en títulos populares.

La producción corre a cargo del estudio Shuka, bajo la dirección de Miyuki Oshiro. El guion es obra de Kohei Kiyasu, mientras que Kenji Hayama se encarga del diseño de personajes. La música será compuesta por kensuke ushio, conocido por trabajos en Chainsaw Man y A Silent Voice.

Ikoku Nikki se publicó originalmente entre 2017 y 2023 en la revista Feel Young, y ha sido nominada al Premio Cultural Tezuka Osamu, además de figurar en la lista de Kono Manga ga Sugoi! como una de las obras más destacadas por su sensibilidad y profundidad narrativa.

Así se ve el adelanto: