Amazon retira doblaje con IA de anime tras críticas de fans

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una ola de críticas en redes sociales, Amazon Prime Video retiró el doblaje al inglés con voces generadas por inteligencia artificial (IA) de la popular serie de anime Banana Fish, luego de que usuarios descubrieran la presencia de esta opción como parte de una prueba beta en los idiomas disponibles.

El hecho generó polémica entre la comunidad fan del anime, especialmente en plataformas como X (antes Twitter), donde se compartieron videos comparativos con comentarios negativos hacia la calidad del doblaje automatizado.

Influencers, actores de voz y seguidores del género coincidieron en señalar la importancia de mantener el trabajo de artistas reales en las producciones audiovisuales.

Tras la reacción, Amazon eliminó dicha pista de audio. Sin embargo, esta decisión también dejó a la serie sin opciones de doblaje en inglés dentro del catálogo actual de Prime Video.

Así es como se escucha: