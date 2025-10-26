‘Amazing Thailand’ elige a Lisa de BLACKPINK como rostro global del turismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante tailandesa Lalisa Manoban, mundialmente conocida como Lisa del grupo surcoreano BLACKPINK, fue nombrada Embajadora Global de Turismo de Tailandia por la Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT).
El anuncio fue realizado por la dirección general de la TAT, como parte de la campaña internacional “Amazing Thailand”, que busca posicionar al país asiático como un destino turístico de calidad, autenticidad cultural y hospitalidad.
Lisa, originaria de la provincia de Buriram, se ha convertido en un símbolo global de talento, elegancia y conexión cultural. Con este nombramiento, representará oficialmente a Tailandia en el extranjero, promoviendo sus atractivos naturales, gastronomía, tradiciones y estilo de vida contemporáneo.
“La colaboración con Lisa marca un nuevo hito para presentar a ‘Amazing Thailand’ al mundo de manera sobresaliente”, declaró la TAT en un comunicado oficial.
Este tipo de nombramientos buscan fortalecer el llamado “turismo de calidad”, atrayendo visitantes interesados en experiencias culturales profundas y sostenibles.
BLACKPINK, agrupación de K-pop con proyección internacional, ha tenido una importante influencia en la cultura popular y en la promoción de destinos asiáticos a nivel global.
BCT