¡Alan Fernando llega a Morelia! La voz de Doma, Gowther y Viperion en Vive La ConCo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido actor de doblaje Alan Fernando Velázquez llegará a Morelia este domingo 26 de octubre como parte del evento Vive La ConCo, que reunirá a fans del anime, los videojuegos y la cultura pop en la capital michoacana.

La información fue difundida a través de redes sociales por los organizadores del evento, quienes confirmaron la participación del actor, célebre por dar voz a personajes entrañables de series animadas y producciones japonesas. Alan Fernando ha trabajado en franquicias de alto perfil como Demon Slayer, Los siete pecados capitales, Miraculous: Las aventuras de Ladybug, Blue Exorcist, Naruto, Dragon Ball Super: Super Hero, Mortal Kombat y Helluva Boss.

Entre los personajes más populares que ha interpretado se encuentran Doma en Demon Slayer, Gowther en Los siete pecados capitales, Luka Couffaine / Viperion en Ladybug, Rin Okumura en Blue Exorcist, Jim Lake Jr. en la saga de Relatos de Arcadia, Gamma 2 en Dragon Ball Super: Super Hero, Kung Lao en Mortal Kombat, Moxxie en Helluva Boss, y hasta Billy en Las sombrías aventuras de Billy y Mandy.

Los boletos para asistir a Vive La ConCo ya están disponibles de manera presencial en la tienda @gekko_shopmorelia, así como en línea, donde también se puede consultar más información sobre el evento.