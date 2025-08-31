Agencia de Jimin pide respeto a su privacidad tras especulaciones de citas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un reporte de Sports Chosun, la agencia Big Hit Music se pronunció sobre rumores recientes que involucran a Jimin, integrante de BTS, y la actriz Song Daeun.

En el mensaje difundido, la empresa señaló:

"Por respeto a la privacidad de Jimin y de la otra parte involucrada, normalmente no emitimos declaraciones sobre temas personales. Sin embargo, debido a los rumores y reportes falsos, consideramos necesario compartir los hechos. Jimin y la otra parte estuvieron en una relación en el pasado, pero ésta terminó hace varios años y actualmente no están saliendo."

La agencia agregó un llamado a los seguidores y medios de comunicación: "Les pedimos abstenerse de realizar especulaciones descuidadas que violen la privacidad de las partes involucradas. Solicitamos sinceramente evitar acciones que puedan causar daño a nuestro artista y a la otra persona."

Con este pronunciamiento, Big Hit Music busca detener los rumores y preservar la integridad tanto de Jimin como de Song Daeun.

BCT