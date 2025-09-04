Acuñará Japón monedas por el 40º aniversario de Dragon Ball

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa de la Moneda de Japón anunció que a partir del viernes 5 de septiembre de 2025 comenzará la venta por correo del Set de monedas de prueba del 40.º aniversario de Dragon Ball, creado para conmemorar las cuatro décadas del icónico manga de Akira Toriyama.

La información se dio a conocer a través de un comunicado de la institución financiera nipona.

El set incluye seis monedas de prueba acuñadas en 2025, con denominaciones que van de 1 a 500 yenes, además de una medalla de plata .925 de 35 mm de diámetro y aproximadamente 20 gramos de peso.