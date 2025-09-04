Acuñará Japón monedas por el 40º aniversario de Dragon Ball

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa de la Moneda de Japón anunció que a partir del viernes 5 de septiembre de 2025 comenzará la venta por correo del Set de monedas de prueba del 40.º aniversario de Dragon Ball, creado para conmemorar las cuatro décadas del icónico manga de Akira Toriyama.
La información se dio a conocer a través de un comunicado de la institución financiera nipona.
El set incluye seis monedas de prueba acuñadas en 2025, con denominaciones que van de 1 a 500 yenes, además de una medalla de plata .925 de 35 mm de diámetro y aproximadamente 20 gramos de peso.
En el anverso de la medalla aparece Son Goku, mientras que en el reverso luce el logotipo oficial del 40º aniversario de Dragon Ball con un acabado iridiscente, que refleja los colores del arcoíris según el ángulo de visión.
Este juego estará alojado en un estuche especial de cuero y tendrá un precio de 16 500 yenes (impuestos y envío incluidos), equivalente a unos 110 dólares. La Casa de la Moneda anunció un tiraje limitado de 25 000 piezas, aunque en caso de superar la demanda se realizará un sorteo entre los solicitantes.
Las solicitudes podrán realizarse del 5 al 25 de septiembre de 2025, tanto por correo postal como en la tienda en línea de Japan Mint.
Más detalles: Casa de Moneda de Japón
