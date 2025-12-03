A 40 años de Los Caballeros del Zodiaco: cinco datos que quizá no conocías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un día como hoy, pero de 1985, comenzó la publicación del manga que marcaría un antes y un después en la historia del shōnen japonés. El 3 de diciembre de ese año Los Caballeros del Zodíaco aparecieron por primera vez en la Weekly Shōnen Jump, dando origen a la obra que consolidó a Masami Kurumada como uno de los autores más influyentes del género.

La historia de Seiya y los Santos de Atenea conquistó a millones por su ritmo de acción, el diseño de sus armaduras y un universo inspirado en constelaciones y mitologías antiguas. Cuatro décadas después, Saint Seiya sigue sumando lectores, adaptaciones y nuevos seguidores en todo el mundo.

Para celebrar su aniversario número 40, te presentamos cinco curiosidades que quizá no conocías sobre este fenómeno del manga y el animé.