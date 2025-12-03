A 40 años de Los Caballeros del Zodiaco: cinco datos que quizá no conocías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un día como hoy, pero de 1985, comenzó la publicación del manga que marcaría un antes y un después en la historia del shōnen japonés. El 3 de diciembre de ese año Los Caballeros del Zodíaco aparecieron por primera vez en la Weekly Shōnen Jump, dando origen a la obra que consolidó a Masami Kurumada como uno de los autores más influyentes del género.
La historia de Seiya y los Santos de Atenea conquistó a millones por su ritmo de acción, el diseño de sus armaduras y un universo inspirado en constelaciones y mitologías antiguas. Cuatro décadas después, Saint Seiya sigue sumando lectores, adaptaciones y nuevos seguidores en todo el mundo.
Para celebrar su aniversario número 40, te presentamos cinco curiosidades que quizá no conocías sobre este fenómeno del manga y el animé.
1. Las armaduras casi fueron protecciones samurái
Antes de decidirse por armaduras basadas en constelaciones, Kurumada experimentó con varias propuestas: desde túnicas inspiradas en monjes budistas hasta modelos similares a las protecciones de los antiguos samuráis, transportadas en cajas llamadas Yoroi bitsu.
La recomendación editorial de convertirlas en corazas completas dio forma al estilo que hoy es reconocido globalmente, conservando la idea de las cajas como medio de transporte.
2. Saint Seiya nació inspirado en Karate Kid
Quizá una de las revelaciones menos conocidas es que la obra originalmente iba a ser un manga deportivo centrado en un chico que practicaba karate.
El concepto seguía la estructura clásica del cine ochentero influenciado directamente por la popularidad de Karate Kid.
Sin embargo, la idea cambió cuando se propuso que los personajes tuvieran habilidades sobrehumanas. La inclusión del “cosmos” y la mitología terminó por transformar la obra en una historia épica.
3. Seiya no siempre fue el protagonista: el elegido iba a ser Leo
Al diseñar la obra, la primera intención era que el héroe principal fuera el Santo de Leo. Posteriormente se decidió que los Santos de Oro serían oponentes, no protagonistas. Eso abrió el camino para que Pegaso se convirtiera en el caballero central de la historia.
Décadas más tarde, en 2015, la idea original regresó en forma de spin-off, cuando finalmente Aiolia de Leo protagonizó Soul of Gold, reivindicando ese primer borrador.
4. Las Cloths toman inspiración de armaduras occidentales
Aunque parecen diseños de fantasía, las armaduras parten de modelos occidentales antiguos. Kurumada buscó evitar un aspecto rígido y optó por formas más curvas y estilizadas.
Su jerarquía —bronce, plata y oro— está inspirada en rangos militares: a mayor nivel, mayor protección. Esta estructura permitió explicar poder y estatus sin largos diálogos.
5. La verdad detrás de los cien huérfanos
En la serie clásica, Mitsumasa Kido es el abuelo adoptivo de Saori y el encargado de reunir a cien huérfanos para entrenarlos como futuros caballeros. Su fortuna y su excentricidad se justifican en la misión de proteger a la reencarnación de Atenea.
Pero el manga revela un giro que cambia por completo la lectura de ese pasado: Esos cien huérfanos eran, en realidad, hijos biológicos de Mitsumasa Kido... todos.
Cada uno fue enviado a un entrenamiento extremo en distintos puntos del mundo, incluso si no estaban de acuerdo o si las condiciones eran letales. También hubo madres que se negaron a entregar a sus hijos… y otras que aceptaron su destino, como ocurrió con la madre de Hyoga de Cisne.
Al final, de esos cien niños solo sobrevivieron unos cuantos: los caballeros de bronce principales y secundarios que aparecen en el Torneo Galáctico.
Un dato duro, incómodo, pero esencial para entender la crudeza del origen de los protagonistas.
AVS