10CM, Cotoba y más llegan a México con Korea Spotlight 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música coreana independiente volverá a sonar en la Ciudad de México con la esperada tercera edición de Korea Spotlight, programada para el próximo 13 de noviembre en el Auditorio BB, un espacio ya habitual para este tipo de encuentros culturales y musicales.

Aunque aún no hay un anuncio oficial por parte de los organizadores, en redes sociales se ha estado mencionando que los artistas invitados para esta edición serían 10CM, Cotoba, Meaningful Stone e Hypnosis Therapy, nombres destacados de la escena K-INDIE, que han ganado reconocimiento internacional por su estilo auténtico, emocional y alejado del mainstream del K-POP.