Zacapu, Michoacán, dará El grito con Pequeños y El Bebeto

Zacapu, Michoacán (MiMorelia.com).– El Gobierno municipal anunció que el próximo 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional Baile de Fiestas Patrias en la Plaza Cívica Morelos, con la presentación de Pequeños Musical, El Bebeto y la Banda La Primaveral de Tiríndaro.
De acuerdo con la convocatoria oficial, el evento iniciará a las 7:00 p.m. y contará con boletos en dos modalidades:
General: preventa en $500 y $600 el día del evento.
VIP mesa (4 personas): preventa en $5,000 y $6,000 el día del evento.
Los boletos pueden adquirirse en la Casa de la Cultura y Cava de Piedra, además de la venta en línea en la plataforma Munticket.
