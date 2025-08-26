Zacapu, Michoacán, dará El grito con Pequeños y El Bebeto

Zacapu, Michoacán (MiMorelia.com).– El Gobierno municipal anunció que el próximo 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional Baile de Fiestas Patrias en la Plaza Cívica Morelos, con la presentación de Pequeños Musical, El Bebeto y la Banda La Primaveral de Tiríndaro.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el evento iniciará a las 7:00 p.m. y contará con boletos en dos modalidades: