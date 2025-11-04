¡Ya están los horarios del Corona Capital 2025!
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los horarios oficiales del Corona Capital 2025 ya fueron revelados, y con ellos llega la oportunidad de planear el festival al detalle, desde las primeras presentaciones hasta el cierre estelar con Linkin Park.
Del 14 al 16 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez será escenario de más de 50 presentaciones distribuidas en cinco escenarios simultáneos. Como cada año, los asistentes deberán afilar su estrategia para recorrer el recinto y no perderse a sus artistas favoritos.
Viernes 14
Desde las 3:20 p.m., bandas como Bad Bad Hats, Waxahatchee y Debby Friday inaugurarán los escenarios. La noche se complica con presentaciones simultáneas de pesos pesados como Queens Of The Stone Age, Polo & Pan y Leisure, forzando a muchos a tomar difíciles decisiones musicales.
Sábado 15
El segundo día arranca con Haute & Freddy y Samia. A lo largo de la jornada, los fans tendrán que dividirse entre presentaciones simultáneas de Aurora y Marina, así como Vampire Weekend y Alabama Shakes, en una tarde donde lo melódico se enfrenta a lo experimental.
Domingo 16
El cierre no podía ser menos épico. Arny Margret y Jet Vesper calentarán los escenarios desde temprano, pero la expectativa se concentra en las 9:30 p.m., cuando Deftones y Of Monsters and Men se apoderen del público antes del gran final: la esperadísima presentación de Linkin Park, quienes prometen un cierre memorable.
Aunque el mapa del festival aún no ha sido revelado, conocer los horarios permite empezar a armar un itinerario personalizado. Comparte con tus amigos, arma tu plan maestro y prepárate para correr entre escenarios: el Corona Capital 2025 ya está a la vuelta de la esquina.
RPO