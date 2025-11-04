¡Ya están los horarios del Corona Capital 2025!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los horarios oficiales del Corona Capital 2025 ya fueron revelados, y con ellos llega la oportunidad de planear el festival al detalle, desde las primeras presentaciones hasta el cierre estelar con Linkin Park.

Del 14 al 16 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez será escenario de más de 50 presentaciones distribuidas en cinco escenarios simultáneos. Como cada año, los asistentes deberán afilar su estrategia para recorrer el recinto y no perderse a sus artistas favoritos.