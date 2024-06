WarCry viene a Morelia y esto cuestan los boletos

La banda de heavy metal podrá ser escuchada por sus fans, y también pequeños que sean mayores de 12 años acompañados de un adulto.

Estos son los precios en pesos mexicanos para WarCry en Morelia:

-LUNETA ALTA - $1,543.05 ($1,350.00 Boleto + $193.05 C. x Serv. + $0.00 C. x T. C.)

-LUNETA BAJA - $1,257.30 ($1,100.00 Boleto + $157.30 C. x Serv. + $0.00 C. x T. C.)

-SEGUNDO NIVEL A - $1,085.85 ($950.00 Boleto + $135.85 C. x Serv. + $0.00 C. x T. C.)

-SEGUNDO NIVEL B - $1,028.70 ($900.00 Boleto + $128.70 C. x Serv. + $0.00 C. x T. C.)