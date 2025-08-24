Vuelve Cuisillos a Michoacán; esta vez a Coeneo para el cierre de su fiesta

Coeneo, Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación musical Banda Cuisillos volverá a presentarse en tierras michoacanas, esta vez en el municipio de Coeneo, como parte del cierre de la fiesta local que organiza el H. Ayuntamiento 2024-2027.
El evento se realizará el próximo domingo 26 de octubre en la cancha de basquetbol frente al templo, punto habitual de reunión para este tipo de celebraciones.
Las actividades comenzarán desde las 8:00 de la noche y contarán con la participación de Banda Cuisillos y Banda BMB, quienes pondrán el ambiente en un espectáculo totalmente gratuito.
La presidenta municipal Valeria Aguilar invitó a las familias a disfrutar del espectáculo en un ambiente seguro, festivo y cien por ciento familiar.
RYE