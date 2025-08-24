Vuelve Cuisillos a Michoacán; esta vez a Coeneo para el cierre de su fiesta

Coeneo, Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación musical Banda Cuisillos volverá a presentarse en tierras michoacanas, esta vez en el municipio de Coeneo, como parte del cierre de la fiesta local que organiza el H. Ayuntamiento 2024-2027.

El evento se realizará el próximo domingo 26 de octubre en la cancha de basquetbol frente al templo, punto habitual de reunión para este tipo de celebraciones.