Viene por primera vez a Morelia "Moltres El Guajolote Macías"

El "Guajolote" Macías es famoso por personajes como James de Pokémon, el Capitán América en el UCM, Deadpool, Joker, Legolas, Cabo en Madagascar, Mousse en Ranma 1/2, Iruka Umino en Naruto, Emmet en la película de LEGO, Milo James Thatch en Atlantis: El imperio perdido, Crash en la Era de Hielo, Dr. Flug Slys en Villanos, Beto y Enrique de Plaza Sésamo, Chocolove de Shaman King, Detective Pikachu, Alucard en Castlevania, Buda Gautama en Record of Ragnarok, Humpty Dumpty en El gato con botas, Príncipe Sidon en The Legend of Zelda, Ookuninushi en Soy una Diosa ¿Y ahora qué?, Despa en Ranking of Kings y muchos, muchos, muchos personajes más.

