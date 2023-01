Viene Arturo Castañeda a la Conco Morelia

Con papeles como Whis en Dragon Ball, Enmu en Demon Slayer, Natsuhiko Hyūga en Toilet-Bound Hanako-kun, Flash en diversas producciones de DC, Hades en Los Guerreros del Zodiaco: El lienzo perdido, Forky en Toy Story, Bow en She-Ra y las princesas del poder, William Moriarty en Moriarty the Patriot, Kiyotaka Ayanokouji en Classroom of the Elite y muchos personajes más, Arturo Castañeda se ha vuelto uno de los actores de voz más pedido en este evento.

Los boletos ya están a a la venta en Gekko Shop, en el segundo piso de la Plaza de la Tecnología.

Los horarios están por confirmarse.

RYE