Viene Ana Lobo a Morelia al Festival de Cultura Asiática

Por medio de sus redes sociales la estrella del doblaje originaria de Uruapan confirmó su regreso a esta ciudad capital.

Ana Lobo estará los próximos 6 y 7 de mayo en el Polifórum Morelia como parte de los invitados.

La michoacana es la voz de Gaz Membrana, May y Pikachu en Pokemon, Ahome de Inuyasha, Mokuba en yugi-oh, Baccarat de One piece, Mikasa Ackerman de Attack on Titan y muchos personajes más.

"Amigos de Morelia, Michoacán !Anótenle Nos vemos muy pronto" (sic), fue el mensaje con el que Ana invitó a sus seguidores a acompañarla.

Por ahora no han salido detalles sobre la venta de boletos, por lo que tendrás que estar al pendiente para adquirir tus pases.