Tito Double P anuncia gira en México con el “¡Ay Mamá! Tour”; Morelia queda fuera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante de corridos tumbados Tito Double P anunció oficialmente su gira de conciertos en México bajo el nombre “¡Ay Mamá! Tour”, que recorrerá varias ciudades del país durante septiembre, octubre y noviembre.
El tour comenzará el 13 de septiembre en la Ciudad de México y continuará en plazas como Veracruz, Orizaba, Puebla, Oaxaca, Mérida y Chihuahua, donde se presentará a lo largo de la segunda mitad del mes.
Para octubre, el artista visitará Saltillo, Zapopan, Torreón, San Luis Potosí, Aguascalientes, Toluca, Ciudad Juárez, Monterrey y Hermosillo, ampliando su presencia en el norte y centro del país.
El cierre de la gira está programado para el 1 de noviembre en Tijuana y el 7 de noviembre en La Paz, Baja California Sur.
A pesar de la expectativa en distintas ciudades, se confirmó que Morelia no forma parte de las sedes incluidas en esta primera etapa del tour.
RYE-