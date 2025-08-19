Tito Double P anuncia gira en México con el “¡Ay Mamá! Tour”; Morelia queda fuera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante de corridos tumbados Tito Double P anunció oficialmente su gira de conciertos en México bajo el nombre “¡Ay Mamá! Tour”, que recorrerá varias ciudades del país durante septiembre, octubre y noviembre.

El tour comenzará el 13 de septiembre en la Ciudad de México y continuará en plazas como Veracruz, Orizaba, Puebla, Oaxaca, Mérida y Chihuahua, donde se presentará a lo largo de la segunda mitad del mes.