The Weeknd confirma shows en México con invitada de lujo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de semanas de especulación, el cantante y compositor canadiense The Weeknd anunció su regreso a México como parte de su gira mundial After Hours Til Dawn, con dos presentaciones confirmadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El artista reveló que se presentará el 20 y 21 de abril de 2026 en el emblemático recinto capitalino.

El anuncio incluye la participación especial de la cantante brasileña Anitta, quien abrirá los conciertos en México, sumando un atractivo más a esta producción que promete ser espectacular.

Aunque faltan varios meses para los conciertos, la venta de boletos comenzará muy pronto. Se ha confirmado que la “Gran Venta HSBC” se realizará los días 8 y 9 de septiembre a través de la plataforma Ticketmaster.com.mx. Esta preventa estará disponible exclusivamente para tarjetahabientes del banco.

El After Hours Til Dawn Tour ha destacado por su propuesta visual futurista, una escenografía deslumbrante y un setlist que incluye éxitos como Blinding Lights, Save Your Tears y Starboy.