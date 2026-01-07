Teo González presenta nuevo espectáculo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante Teo González, reconocido por su característico estilo y su emblemática cola de caballo, regresará a Morelia como parte de su gira 2026, con un espectáculo que promete retomar el humor que lo ha consolidado como una de las figuras más constantes de la comedia en México.

La presentación está programada para el viernes 20 de marzo en el Teatro Morelos a las 8:00 pm.

La preventa de boletos se realizará de manera exclusiva en Mansión Solís y a través de bolematico. Los precios establecidos para las distintas zonas del teatro serán de 990, 820, 660 y 530 pesos.