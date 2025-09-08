Sin Bandera anuncia “Escenas Tour” en México; en estas ciudades serán los conciertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dueto romántico Sin Bandera regresará a los escenarios en 2025 con su "Escenas Tour", que incluye presentaciones en tres de las principales ciudades del país.

La información fue difundida en redes sociales oficiales de la agrupación, donde se confirmó que Arena Monterrey, Arena Ciudad de México y Arena Guadalajara serán las sedes del espectáculo.

Las fechas confirmadas son:

📆 27 de febrero de 2025 – Arena Monterrey

📆 6 de marzo de 2025 – Arena CDMX

📆 7 de marzo de 2025 – Arena Guadalajara

La preventa exclusiva será a través de Banco Azteca los días 9, 10 y 11 de septiembre en el sitio oficial www.superboletos.com.

Con este tour, Noel Schajris y Leonel García prometen revivir los éxitos que los han convertido en referentes de la balada pop en español.