Prepara el corazón: Siddhartha regresa al Auditorio Nacional para una noche inolvidable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantautor mexicano Siddhartha ha confirmado su regreso al Auditorio Nacional para ofrecer un concierto el próximo 17 de abril de 2026, como parte de su gira nacional.
Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Banamex este 3 de diciembre, mientras que la venta general se abrirá el 4 de diciembre a través del sistema Ticketmaster.
El exintegrante de Zoé continúa consolidándose como una de las voces más representativas del rock alternativo en México, y este show promete una noche inolvidable para sus seguidores, con una producción pensada para los grandes escenarios.
Este nuevo encuentro musical será producido por OCESA, en colaboración con Managers Anónimos y Mano Booking.
RYE-