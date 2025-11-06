Shaquille O'Neal regresa... pero como DJ en el EDC México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Shaquille O'Neal, ícono de la NBA y actual estrella de los escenarios electrónicos, llegará a México en febrero de 2026 como parte del lineup del Electronic Daisy Carnival (EDC) México, con su faceta como DJ bajo el nombre de “DJ Diesel”.

El festival, uno de los más importantes de música electrónica en América Latina, se celebrará del 20 al 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, y contará con más de 100 artistas en escena.

La participación de O’Neal no es una ocurrencia pasajera. Desde hace más de una década, el exjugador ha encontrado en la música el mismo impulso que vivía dentro de la cancha.

Aunque hoy es conocido en el mundo de los festivales por su estilo agresivo y potente sobre las tornamesas, su incursión musical comenzó en los años 90, cuando lanzó su primer disco de rap, Shaq Diesel, que obtuvo reconocimiento de platino y se posicionó en el puesto 25 del Billboard 200. Desde entonces, ha publicado seis álbumes, incluidos los recientes M.D.E., You Can’t Stop The Reign y Gorilla Warfare (2025), donde colabora con la DJ mexicana Jessica Audiffred.

Su proyecto Diesel ha pisado escenarios de alto nivel como Las Vegas, Ibiza, y el legendario Tomorrowland en Bélgica, uno de los epicentros globales de la música electrónica.

Además de Shaq, el lineup de EDC México 2026 incluye a nombres como Above & Beyond, Alesso, Diplo, Infected Mushroom, Zedd, Gareth Emery, y The Bloody Beetroots, entre muchos más. La cita será durante tres noches consecutivas en la capital del país, y los boletos ya están disponibles en preventa desde este 6 de noviembre a través de la plataforma oficial del festival y Ticketmaster.