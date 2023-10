Se une Marc Winslow a la Conco en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Marc Winslow se une como parte de los invitados a la Conco en Morelia.

El evento tendrá lugar en Ceconexpo Morelia los 11 y 12 de noviembre, de 12:00 a 19:00 horas.

Además de las presentaciones estelares de Rocío Garcel, voz de Bulma en Dragon Ball, Z, Kai y Súper, Luna y la Reina Nehellenia en Sailor Moon, Mamá Coco en Coco y demás, habrá concursos, torneos y actividades.

A este evento también viene Mike Ruiz, voz de Peter B. Parket en Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: A través del Spider-Verso, Toad en la película de Super Mario Bros, Taiju Ōki en Dr. Stone, Dr. Hedo en Dragon Ball Super: SUPER HERO, Shaggy Rogers en Scooby Doo, Yato de Unicornio en Los Guerreros del Zodiaco: El lienzo perdido.

Y el más reciente dadod a conocer es Marc Winslow, quien no solo es el director de doblaje de Demon Slayer, también es voz de Giyu Tomioka, además de personajes como Sonic el Erizo en Sonic Prime, Ciel Phantomhive en Black Butler, Neku Sakuraba en The World Ends with You The Animation, Dio Brando en Jojo's Bizarre Adventure, Ezreal en League of Legends, Gamma 1 en Dragon Ball Super: SUPER HERO, Hiro Hamada en Grandes Heroes, Thomas en Thomas y sus amigos, Wheeljack en Transformers: El despertar de las bestias, Carl en Beastars y muchos personajes más.

Encuentra tu boleto en Gekko Shop, local 240 en el segundo piso de la Plaza de la Tecnología.

RYE