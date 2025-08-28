Roberto Carlos anuncia conciertos en México 2026: fechas y ciudades

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El legendario cantante brasileño Roberto Carlos, intérprete de clásicos como “Amigo” y “El gato que está triste y azul”, anunció su regreso a México en 2026 como parte de su nueva gira internacional.

De acuerdo con la producción, Roberto Carlos se presentará en cuatro ciudades del país durante el mes de marzo:

Monterrey – 10 de marzo en la Arena Monterrey

Guadalajara – 12 de marzo en la Arena Guadalajara

Ciudad de México – 14 de marzo en la Arena CDMX

Villahermosa – 21 de marzo en el Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco

Los boletos estarán disponibles a partir del 1 de septiembre, a través de Superboletos y las taquillas de cada recinto, con preventa habilitada a las 10:00 horas en México (13:00 horas en Brasil).

Roberto Carlos, considerado el “Rey de la música romántica en español y portugués”, promete un espectáculo lleno de sus grandes éxitos que han marcado a generaciones.