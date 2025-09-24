Ricky Martin dará conciertos en México; León, el más cercano para fans de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡El ícono del pop latino, Ricky Martin, regresa a México! Como parte de su gira “Ricky Martin Live – México 2026”, el artista puertorriqueño ofrecerá ocho conciertos en distintos puntos del país, y el más cercano a la capital michoacana será León, Guanajuato, a tan solo dos horas de distancia.
La presentación en Querétaro está programada para el próximo jueves 12 de marzo de 2026, en el Autódromo de Querétaro, por lo que fanáticos de Morelia y alrededores ya se preparan para asistir a este esperado espectáculo.
En total, las fechas confirmadas son:
📍 Querétaro – 12 de marzo – Autódromo de Querétaro
📍 Ciudad de México – 14 de marzo – Estadio Fray Nano
📍 Guadalajara – 18 de marzo – Estadio Panamericano
📍 Monterrey – 20 de marzo – Estadio Walmart Park
📍 Chihuahua – 22 de marzo – Estadio Monumental
📍 León – 24 de marzo – Explanada Poliforum
📍 Mérida – 28 de marzo – Parque Kukulkán
La venta general de boletos comenzará el 2 de octubre a las 11:00 horas, a través de la plataforma Funticket.mx.
Esta gira promete un recorrido por los grandes éxitos de Ricky Martin, como Livin' la Vida Loca, Vuelve, La Mordidita y Tu Recuerdo, en un show lleno de energía, coreografías impactantes y conexión con el público.
RYE-