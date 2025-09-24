Ricky Martin dará conciertos en México; León, el más cercano para fans de Morelia

La presentación en Querétaro está programada para el próximo jueves 12 de marzo de 2026, en el Autódromo de Querétaro, por lo que fanáticos de Morelia y alrededores ya se preparan para asistir a este esperado espectáculo.

En total, las fechas confirmadas son:

📍 Querétaro – 12 de marzo – Autódromo de Querétaro

📍 Ciudad de México – 14 de marzo – Estadio Fray Nano

📍 Guadalajara – 18 de marzo – Estadio Panamericano

📍 Monterrey – 20 de marzo – Estadio Walmart Park

📍 Chihuahua – 22 de marzo – Estadio Monumental

📍 León – 24 de marzo – Explanada Poliforum

📍 Mérida – 28 de marzo – Parque Kukulkán

La venta general de boletos comenzará el 2 de octubre a las 11:00 horas, a través de la plataforma Funticket.mx.