Ricardo Montaner anuncia gira de despedida en México: "El Último Regreso" llegará en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantautor Ricardo Montaner ha confirmado su gira de despedida por México en 2026 bajo el nombre El Último Regreso, con la que recorrerá 14 ciudades del país entre abril y mayo del próximo año.
Aunque en esta ocasión no se contempla una presentación en Michoacán, el tour incluye paradas cercanas como Guadalajara (26 de abril, Auditorio Telmex) y Querétaro (29 de abril, Auditorio Josefa), opciones viables para los fans morelianos que deseen despedirse del intérprete de "Me va a extrañar".
La gira iniciará en Tijuana el 15 de abril y culminará en Mérida el 17 de mayo. Otras ciudades confirmadas son Monterrey, Ciudad de México, Puebla, León, San Luis Potosí y Oaxaca.
La venta general para todos los conciertos comenzará el próximo 11 de noviembre a las 11:00 a.m. a través de canales oficiales.
Montaner, uno de los artistas más queridos del pop latino, promete un recorrido emotivo por su trayectoria musical, con lo que podría ser su última serie de conciertos en suelo mexicano.
