Ricardo Montaner anuncia gira de despedida en México: "El Último Regreso" llegará en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantautor Ricardo Montaner ha confirmado su gira de despedida por México en 2026 bajo el nombre El Último Regreso, con la que recorrerá 14 ciudades del país entre abril y mayo del próximo año.

Aunque en esta ocasión no se contempla una presentación en Michoacán, el tour incluye paradas cercanas como Guadalajara (26 de abril, Auditorio Telmex) y Querétaro (29 de abril, Auditorio Josefa), opciones viables para los fans morelianos que deseen despedirse del intérprete de "Me va a extrañar".