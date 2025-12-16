¡Revive tu infancia Disney/Nick! Este 20 de diciembre llega la fiesta más nostálgica a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El foro Cactux en Morelia se prepara para una noche cargada de nostalgia, música y recuerdos con un evento que promete hacer cantar a toda una generación que creció entre los años 2000 con las series más icónicas de Disney Channel y Nickelodeon.

El próximo 20 de diciembre, a partir de las 9:00 de la noche, los asistentes podrán revivir las canciones más emblemáticas de sus series y películas favoritas, en un ambiente pensado especialmente para quienes fueron parte de la era dorada de ambas cadenas infantiles.

Con temas que marcaron a una generación como los de Hannah Montana, Drake & Josh, High School Musical, Zoey 101, entre otros clásicos, la velada busca reconectar con esa infancia televisiva a través de la música y la convivencia.

El acceso en preventa tendrá un costo de $120 pesos, mientras que el día del evento será de $170 pesos. Las entradas estarán disponibles en el mismo foro y se pueden solicitar informes al teléfono 461 147 0110.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del foro Cactux, un espacio independiente y cultural de la capital michoacana. Se recomienda llegar con anticipación.