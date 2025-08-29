Regresa Macario Brujo a Morelia: comedia, copas y carcajadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante Macario Brujo, reconocido por su humor ácido y estilo irreverente, regresa a la capital michoacana para celebrar el cuarto aniversario de Mr. Henry Show Bar, un espacio que se ha convertido en uno de los epicentros de la comedia en la ciudad.

La cita será el próximo 12 de septiembre, con recepción a partir de las 8:30 de la noche, en un evento que promete una velada llena de risas, copas y buen ambiente. Los boletos en preventa están disponibles por $200 pesos.

Macario Brujo, quien ha participado en programas como Comedy Central Presenta y diversos festivales de comedia en el país, será el encargado de encabezar el festejo con un show exclusivo que, según sus organizadores, será "una noche para recordar".