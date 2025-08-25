Eventos

Regresa el duranguense: Alacranes Musical abrirá 2026 en Charo, Michoacán
FB/ Alacranes Musical
Charo, Michoacán (MiMorelia.com).- El género duranguense, que marcó una época dorada en la música regional mexicana a inicios de los 2000, revivirá en Michoacán este 1 de enero de 2026 con el regreso de Alacranes Musical al estado, agrupación considerada uno de los máximos exponentes del estilo que conquistó escenarios en México y Estados Unidos.

La presentación se llevará a cabo en la Plaza de Toros La Escondida, en Charo, como parte de un jaripeo baile de Año Nuevo, donde además se contará con las actuaciones de La Fascinante y Banda Móvil, quienes pondrán el toque festivo al arranque del año.

Con temas como “Por tu amor”, “La de la mala suerte” y “Dame un beso y dime adiós”, Alacranes Musical promete una noche cargada de nostalgia y energía, celebrando el resurgir del duranguense en tierras michoacanas.

