Raúl Ornelas volverá a poner "Las cartas sobre la mesa" en Morelia

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta del concierto, el anuncio se hizo oficial a través de sus redes sociales, acompañado del mensaje: “Morelia… hay regresos que se sienten como un abrazo”, despertando expectativa entre sus seguidores locales.

Raúl Ornelas, originario de Chiapas, es reconocido por temas como “Manual para olvidarte”, “Estoy vivo” y “No era necesario”, piezas que han sido interpretadas por él y por diversos artistas de la escena pop y regional.

Así lo anunció: