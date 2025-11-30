Raúl Ornelas volverá a poner "Las cartas sobre la mesa" en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantautor mexicano Raúl Ornelas volverá a presentarse en la capital michoacana con nueva gira, en un show que promete conectar con el corazón del público moreliano.
Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta del concierto, el anuncio se hizo oficial a través de sus redes sociales, acompañado del mensaje: “Morelia… hay regresos que se sienten como un abrazo”, despertando expectativa entre sus seguidores locales.
Raúl Ornelas, originario de Chiapas, es reconocido por temas como “Manual para olvidarte”, “Estoy vivo” y “No era necesario”, piezas que han sido interpretadas por él y por diversos artistas de la escena pop y regional.
Así lo anunció:
RYE-