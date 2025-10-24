¡Queridaaaa! Morelia canta a Juan Gabriel con picnic tributo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 31 de octubre, el escenario será la explanada del Teatro Morelos, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (CECONEXPO), donde se rendirá homenaje a uno de los íconos más queridos de la música mexicana: Juan Gabriel.

El público podrá disfrutar del "Picnic Tributo a Juan Gabriel", un concierto gratuito con los éxitos del "Divo de Juárez". El encargado de encender el escenario será Eduardo García, imitador que pondrá la esencia, voz y energía del legendario cantautor.

Con temas como “Hasta que te conocí”, “Querida” y “Siempre en mi mente", el espectáculo invitará a chicos, grandes y mascotas a celebrar la vida y obra de Juan Gabriel. La cita es a las 19:30 horas, en un ambiente completamente familiar y pet friendly.

Será una experiencia colectiva: canta con "Te lo pido por favor", baila con "No tengo dinero", llora con "Amor eterno" y ríe con el "El Noa-Noa"; asiste y disfruta de todo el repertorio musical de Juan Gabriel. Se sugiere a los asistentes llevar mantas, bocadillos y toda la disposición para disfrutar de una noche mágica de picnic con tributo incluido.