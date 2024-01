Pequeños Musical logra sold out en la Monumental de Morelia; prometen show inolvidable

Por su parte, Lalo Venegas, vocalista que recientemente se incorporó al talento de la banda, compartió un consejo para los músicos emergentes: "No es un camino fácil, hay muchas trabas, muchas puertas que tocar y algunas no se abren, pero, no hay que cansarse, respetar mucho el trabajo que es lo principal, el trabajo bien habido tiene muy buenos resultados. Tener fe, muchas ganas y hambre de salir adelante es lo que se necesita”, aseguró.