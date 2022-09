Pepe y Teo llegan este sábado a Morelia… con un invitado sorpresa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ricardo Peralta y César Doroteo se presenten con su espectáculo "Pepe y Teo Opinan”, en el que los youtubers e influencers pondrán a pensar y a reír a los morelianos el próximo 1 de octubre en el teatro Stella Inda, en punto de las 21:00 horas.

Los creadores de contenido para la comunidad LGBTQ+ regresarán a Morelia, donde en febrero de 2020 tuvieron un sold out con su show "Esto No Es Stand Up ¿O Sí?".

Los conocidos como "tías de Youtube", que tienen más de una década en YouTube y que acumulan cientos de miles de seguidores en las diferentes plataformas, ahora estarán más cerca de su público, pues durante su show tendrán interacción con sus seguidores e incluso algunos podrán subir al escenario con ellos.

“Ya grabamos dos Opinan en este formato, el de Guadalajara y León, para que vean un poco el formato de qué es lo que estamos haciendo, pero ahora con público en vivo y eso está increíble porque la energía es muy diferente”, comentó en entrevista para MIMORELIA.COM, César Doroteo, mejor conocido como Teo.