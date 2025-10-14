Octubre se despedirá con obra musical de Coco ¡gratis en centro de Morelia!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magia del teatro musical llegará a la capital michoacana con la presentación gratuita de la obra “Coco”, a cargo de la compañía Broadway Valladolid, este próximo 31 de octubre en el marco de las celebraciones culturales por el Día de Muertos.

La función se llevará a cabo a las 19:00 horas en la Plaza Jardín Morelos, en el Centro Histórico de Morelia, y será abierta a todo el público.

El espectáculo, inspirado en la exitosa película animada de Disney Pixar, rinde homenaje a las tradiciones mexicanas, particularmente a la celebración del Día de Muertos, y promete una experiencia emotiva y familiar con música en vivo, coreografías y vestuarios alusivos a la cultura nacional.

