Morelia: Invitan al evento “Luchas del más allá: noche de máscaras y catrinas”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 24 de octubre, el Colegio de Morelia albergará el evento “Luchas del más allá: noche de máscaras y catrinas”, en el que se ofrecerá una función gratuita de lucha libre, además de concursos de disfraces para mascotas y un concurso de catrinas.

En rueda de prensa, Iván Fernando Barrales Alcántara, director del Colegio de Morelia, señaló que este evento está programado para iniciar a las 17:00 horas del 24 de octubre, y se realiza en el marco de las celebraciones del Día de Muertos, con el propósito de ofrecer una actividad que fomente la convivencia familiar.subrayó Barrales Alcántara