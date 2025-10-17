Morelia: Invitan al evento “Luchas del más allá: noche de máscaras y catrinas”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 24 de octubre, el Colegio de Morelia albergará el evento “Luchas del más allá: noche de máscaras y catrinas”, en el que se ofrecerá una función gratuita de lucha libre, además de concursos de disfraces para mascotas y un concurso de catrinas.
En rueda de prensa, Iván Fernando Barrales Alcántara, director del Colegio de Morelia, señaló que este evento está programado para iniciar a las 17:00 horas del 24 de octubre, y se realiza en el marco de las celebraciones del Día de Muertos, con el propósito de ofrecer una actividad que fomente la convivencia familiar.subrayó Barrales Alcántara
Asimismo, mencionó que se espera la asistencia de más de 700 personas, por lo que se extiende una invitación a la población de las colonias aledañas al Colegio de Morelia, así como de distintas partes de la capital michoacana, para que disfruten de la función de lucha libre gratuita, en la que participarán distintos luchadores locales.
Para culminar, detalló que también se contará con una verbena popular, con comida a precios accesibles, para que las y los asistentes disfruten de un ambiente familiar en torno a la tradición del Día de Muertos.
