Eventos

Morelia: Invitan al evento “Luchas del más allá: noche de máscaras y catrinas”

Será una función gratuita de lucha libre que se realizará el próximo 24 de octubre en el Colegio de Morelia
También habrá concursos de disfraces para mascotas y un concurso de catrinas
También habrá concursos de disfraces para mascotas y un concurso de catrinasCORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 24 de octubre, el Colegio de Morelia albergará el evento “Luchas del más allá: noche de máscaras y catrinas”, en el que se ofrecerá una función gratuita de lucha libre, además de concursos de disfraces para mascotas y un concurso de catrinas.

En rueda de prensa, Iván Fernando Barrales Alcántara, director del Colegio de Morelia, señaló que este evento está programado para iniciar a las 17:00 horas del 24 de octubre, y se realiza en el marco de las celebraciones del Día de Muertos, con el propósito de ofrecer una actividad que fomente la convivencia familiar.subrayó Barrales Alcántara

“Es un evento gratuito con temática de Día de Muertos, que en este caso combina el folclor mexicano, la tradición de las catrinas y la pasión por la lucha libre (…)”
subrayó Barrales Alcántara

El director destacó que en las redes sociales del Colegio de Morelia se publicarán las bases para participar en los concursos de disfraces y catrinas, que se llevarán a cabo ese mismo 24 de octubre, en los cuales también se contará con algunos premios para los mejores disfraces y caracterizaciones.

Asimismo, mencionó que se espera la asistencia de más de 700 personas, por lo que se extiende una invitación a la población de las colonias aledañas al Colegio de Morelia, así como de distintas partes de la capital michoacana, para que disfruten de la función de lucha libre gratuita, en la que participarán distintos luchadores locales.

Para culminar, detalló que también se contará con una verbena popular, con comida a precios accesibles, para que las y los asistentes disfruten de un ambiente familiar en torno a la tradición del Día de Muertos.

Te puede interesar:
Calaveritas de azúcar, tradición que resiste la competencia de productos chinos
También habrá concursos de disfraces para mascotas y un concurso de catrinas

RPO

Lucha libre
Día de Muertos
Colegio de Morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com