Moenia dedicará “Lo Prometido” a Morelia en su show del 7 de febrero, adelanta a MIMORELIA.COM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su próxima presentación en la capital michoacana, Moenia hará una dedicatoria muy especial: interpretará su más reciente sencillo, “Lo Prometido”, como un tributo directo a Morelia. Así lo confirmó Alex “Midi” Ortega, productor y tecladista de la agrupación, en entrevista exclusiva para MIMORELIA.COM.

“El nuevo sencillo, porque se llama ‘Lo Prometido’... si escuchas la letra, pues puedes dedicársela no solo a una persona, a cualquier persona, a cualquier situación, o a cualquier lugar, o a algún lugar que te inspire y que te represente algo. El coro dice: ‘Siempre me pides, hazme una canción, y yo a ti te lo prometí’, entonces le podemos dedicar con mucho gusto, es más, yo me comprometo a que el día del concierto les dediquemos ‘Lo Prometí’ a toda la ciudad de Morelia”, declaró el músico.