Moenia dedicará “Lo Prometido” a Morelia en su show del 7 de febrero, adelanta a MIMORELIA.COM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su próxima presentación en la capital michoacana, Moenia hará una dedicatoria muy especial: interpretará su más reciente sencillo, “Lo Prometido”, como un tributo directo a Morelia. Así lo confirmó Alex “Midi” Ortega, productor y tecladista de la agrupación, en entrevista exclusiva para MIMORELIA.COM.
“El nuevo sencillo, porque se llama ‘Lo Prometido’... si escuchas la letra, pues puedes dedicársela no solo a una persona, a cualquier persona, a cualquier situación, o a cualquier lugar, o a algún lugar que te inspire y que te represente algo. El coro dice: ‘Siempre me pides, hazme una canción, y yo a ti te lo prometí’, entonces le podemos dedicar con mucho gusto, es más, yo me comprometo a que el día del concierto les dediquemos ‘Lo Prometí’ a toda la ciudad de Morelia”, declaró el músico.
La presentación está programada para el sábado 7 de febrero a las 9:00 PM en el Palacio del Arte, como parte de su nueva gira nacional “Estamos Bien Tour”.
La dedicatoria tiene un peso emocional más allá de lo musical. En palabras del propio Alex, la relación entre la banda y Morelia ha sido profunda desde los primeros años de su carrera. “Tenemos muchos años de Morelia por muchos motivos. Primero, bueno, yo tengo familia por allá, yo en lo personal”, compartió.
El tecladista recordó sus visitas de infancia a la capital michoacana y cómo fue testigo de su transformación: “He ido, pues desde, ahora sí que desde niños por allá, más o menos he vivido todos los cambios que ha tenido la ciudad, pero obviamente, pues Morelia es de las ciudades más bonitas del mundo, y si no del mundo, del país seguro”.
La relación de Moenia con el público moreliano también se ha fortalecido a lo largo de los años. “Siempre que nos hemos presentado en Morelia, la verdad es que siempre son una gran hechicera”, expresó, refiriéndose al entusiasmo y entrega de los asistentes.
Midi explicó que en cada concierto se suma una nueva generación de seguidores: “Se van incorporando como nuevas generaciones, que no necesariamente nos escucharon desde los noventas para nada, sino que se han ido sumando. También los hijos de los fans que crecieron con nosotros también se van sumando”.
El próximo concierto marcará el regreso de Moenia con un espectáculo completamente diferente al de su última visita en 2023. “Modificamos muchas cosas de lo que queremos mostrar en esta gira, tanto la lista de canciones como la escenografía, toda la parte tecnológica que llevamos, y ya lo verán”, comentó.
Y aunque hay clásicos que no pueden faltar, la experiencia será distinta: “Tocamos casi todas las que seguramente se conocen, hasta tu tía que nunca escucha música pop ni electrónica seguramente se sabe, como ‘Manto Estelar’, ‘No Dices Más’, ‘Ni Tú Ni Nadie’, ‘En Qué Momento’, ‘Morir Tres Veces’, que es de las favoritas recientes”, adelantó.
Además del concierto, la banda aprovecha cada visita para redescubrir la ciudad. “Nos gusta mucho también disfrutar toda la parte de la comida. Es muy rica, y eso sí te puedo decir que siempre lo hacemos cuando vamos a Morelia, vemos qué lugares... tratamos de ver qué lugares podemos ir a comer rico por allá”, expresó con entusiasmo.
Incluso, no descarta que en el futuro puedan grabar un video musical en la capital michoacana: “Nunca hemos pensado en eso, pero no es mala idea, y a lo mejor ahorita que vayamos por allá le echamos algún ojito. Hay lugares padrísimos que se podría hacer algo creativo, como un video o algo así”.
Moenia se presentará en Morelia el sábado 7 de febrero a las 9:00 de la noche, en el Palacio del Arte. Según palabras del propio Alex, este recinto les permite montar el show completo con el que se han presentado en escenarios de alto nivel, como el Auditorio Nacional.
Los boletos están disponibles en línea a través del sitio blueticketlatino.com y de manera presencial en Mi Lola Camelinas. Los precios van desde los $700 hasta los $1,800 pesos, dependiendo de la zona seleccionada.
La presentación forma parte del tour “Estamos Bien”, una gira que combina nueva producción visual, innovaciones tecnológicas y una selección de canciones que harán del concierto una experiencia única para fans de todas las edades.
RYE-