Matute ya no se presentará en la fecha que anunció en Morelia; la cambian

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo Matute anunció un ajuste en la fecha de su presentación en la capital michoacana como parte de su “Disco Stereo Tour”.

El concierto, que originalmente estaba programado para el 18 de octubre, se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre en la Plaza de Toros Monumental, a las 9:00 de la noche.

La agrupación dio a conocer que el cambio obedece a causas de logística, con el objetivo de brindar al público la mejor experiencia posible en un espectáculo que promete ser inolvidable, con luces, nostalgia, energía y lo mejor del pop retro.