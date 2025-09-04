Maroon 5 dará concierto a 2 horas de Morelia

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- La banda estadounidense Maroon 5 confirmó su regreso a México para inaugurar la Arena Guadalajara el próximo 2 de octubre de 2025, en lo que promete ser uno de los conciertos más esperados del año.
La información se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la agrupación y de la boletera Superboletos.
El concierto marcará la gran apertura del nuevo recinto tapatío, y los fanáticos podrán acceder a boletos en preventas exclusivas para clientes Banco Azteca los días 4 y 5 de septiembre, mientras que la venta general iniciará el 6 de septiembre a través de Superboletos.
Maroon 5, liderada por Adam Levine, se ha consolidado como una de las agrupaciones pop más influyentes de las últimas dos décadas, con éxitos como Sugar, Memories y This Love, que forman parte de su repertorio internacional.
El show en Guadalajara forma parte de su gira por América Latina y se espera que convoque a miles de asistentes en la apertura de la Arena, un recinto que busca convertirse en uno de los más importantes del país.
