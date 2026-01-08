Manigüis y La Supermana vienen a Morelia con obra "Otra vez… Pachecas a Belén"

El elenco se completa con Satanigüis (Manigüis) y el Arcángel Gabriel (Jorge Cañas), en una comedia “celestialmente incorrecta” que promete carcajadas, brillantina y desmadrito del bueno. “No tiene sentido y eso está perfectamente bien... porque ya merito nace el niño”, advierten los productores.

La función será única y está programada para las 8:00 de la noche. El evento es presentado por MNLS Producciones y Amina Producciones.

Además, como parte de un regalo de Día de Reyes, este lunes se habilitó una promoción 2x1 válida hasta las 4:00 p.m. en taquilla (boleto físico), y en línea a través de www.boletok.com.mx hasta las 12:00 de la noche.

Para quienes buscan una experiencia más cercana con el elenco, la zona “La Gloria” incluye foto y meet & greet.

RYE