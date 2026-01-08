Manigüis y La Supermana vienen a Morelia con obra "Otra vez… Pachecas a Belén"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 9 de enero, el escenario del Teatro Stella Inda se llenará de risas, lentejuelas y caos con la presentación de la comedia “Otra vez Pachecas a Belén”, una puesta en escena que celebra 40 años de humor desbordado y transgresor.
En esta edición especial, Luminosa (La Draga Maravilla), Blandina (La Supermana) y Severina (La Coña) regresan con una nueva travesía absurda, brillante y completamente desorientada. Esta vez, el camino hacia Belén se ve obstaculizado por apariciones sospechosas, señales confusas, desvaríos místicos y decisiones... cuestionables.
El elenco se completa con Satanigüis (Manigüis) y el Arcángel Gabriel (Jorge Cañas), en una comedia “celestialmente incorrecta” que promete carcajadas, brillantina y desmadrito del bueno. “No tiene sentido y eso está perfectamente bien... porque ya merito nace el niño”, advierten los productores.
La función será única y está programada para las 8:00 de la noche. El evento es presentado por MNLS Producciones y Amina Producciones.
Además, como parte de un regalo de Día de Reyes, este lunes se habilitó una promoción 2x1 válida hasta las 4:00 p.m. en taquilla (boleto físico), y en línea a través de www.boletok.com.mx hasta las 12:00 de la noche.
Para quienes buscan una experiencia más cercana con el elenco, la zona “La Gloria” incluye foto y meet & greet.
