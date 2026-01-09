Los Bondadosos llegan con baile del recuerdo a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia y el romanticismo se harán presentes en la capital michoacana con un evento especial: el “Gran Baile del Recuerdo” encabezado por el grupo Los Bondadosos, quienes llegarán por primera vez al Bar El Milagrito, dentro de la Mansión Solís.

El concierto se realizará el próximo sábado 10 de enero, y promete un recorrido musical por los grandes éxitos de esta agrupación reconocida por sus temas románticos que han perdurado en el gusto del público.